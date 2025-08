1 „Er ging weg und kümmert sich nicht mehr, das ist mir unbegreiflich.“ Meggie Beck an ihrem 75. Geburtstag. Foto: privat

Meggie Beck wuchs in Münsingen auf. Wenn sie nach ihrem Vater fragte, schwieg die Mutter nur. Erst mit 70 Jahren fand sie heraus, dass er französischer Soldat war.











Meggie Beck kann sich noch genau an den Moment erinnern, an dem sie eine Wahrheit erfuhr, die ihr Leben prägen sollte: Sie steht auf dem Gehweg in ihrer Heimatstadt Münsingen auf der Schwäbischen Alb und fragt ihre große Schwester, in welchem Jahr der Vater in Russland gefallen sei. Die Antwort: 1943.