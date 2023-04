Killesbergbähnle in Stuttgart

8 Die Killesbergbahn fährt mit der Lokomotive Santa Maria durch den Killesbergpark. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Spaß für Kinder kann beginnen! Die Fahrsaison der Liliputbahn im Höhenpark Killesberg in Stuttgart ist am Freitag gestartet worden.















Mit Jahrgang 1929 ist die Santa Maria eine der ältesten Liliput-Dampfloks und gehört mit den ebenfalls dampfenden Springerle und Tazzelwurm sowie den Dieselloks Schwoabapfeil und Blitzschwoab zum Fuhrpark der Killesbergbahn. Die startete am Karfreitag um 10.30 Uhr ihre Fahrsaison. Eine Premiere für Leon: Erstmals tuckerte der Vierjährige mit Mama Anja Erogullari auf 2,1 Kilometer Schiene über den Killesberg. Wie viele andere Kinder mit Familien.

Unterwegs als Häsle-Express

Das freute die Crew aus Freiwilligen und Hauptamtlichen. Thomas Stegmann steuerte die Santa Maria, Peter Makein – hauptamtlich Lokführer und Werkstattleiter beim Bähnle – den Blitzschwoab. „Der Auftakt am Osterwochenende läuft stets gut“, meinte er. Alles sei startklar, außer der Tazzelwurm: „Der wird dieses Jahr überholt.“ Das hat Santa Maria längst durch. Die honorige Dame dampft unter anderem am Ostersonntag um 9.15 Uhr als „Häsle-Express“.

Die Liliputbahn ist täglich in Betrieb. Vom 3. Oktober an wird nur noch an den Wochenenden gefahren, letzter Betriebstag der Saison ist der 1. November.