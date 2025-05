Kidical Mass: Raddemos in Esslingen und Ostfildern

1 Verkehrssicherheit aber auch Spaß am gemeinsamen Radeln: darum geht es bei den Raddemos am Wochenende. (Archivfoto) Foto: SDMG

Miteinander Radfahren und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr demonstrieren: Das ist Ziel zweier Raddemos für Erwachsene und Kinder in Esslingen und Ostfildern.











Gemeinsam radeln und dabei für mehr Verkehrssicherheit demonstrieren: Das ist Ziel zweier Veranstaltungen an diesem Wochenende im Kreis Esslingen. Sie richten sich explizit an Erwachsene und Kinder.

Einen „fröhlich lauten und bunten Fahrradumzug“ plant am Samstag, 17. Mai, der ADFC in Ostfildern. Start ist um 15 Uhr an der Grundschule in Ruit, Justinus-Kerner Weg 40. Die Cityradtour ist laut Veranstalter für Kinder, Familien und alle, die gerne Rad fahren. Die Polizei begleite den Zug und sichere den Weg.

Raddemo mit Spielmobil und Eis

Das Tempo sei gemütlich, sodass alle mitkommen. „Wir radeln für ein kinder- und familienfreundliches Ostfildern, damit auch die Kleinsten im Verkehr sich sicher bewegen können, auf Schulradwegen und in der Freizeit“, teilt der ADFC mit.

Einen Tag später, am Sonntag, 18. Mai, rollt dann die Kidical Mass durch Esslingen. Start ist um 15 Uhr am Marktplatz, Veranstalter das Bündnis Esslingen aufs Rad. Ziel ist der Spielplatz in der Schubartanlage der Pliensauvorstadt, wo bereits das Spielmobil und ein Eis wartet. Auch hier geht es neben dem Spaß am gemeinsamen Radeln um Verkehrssicherheit. „Voraussetzung dafür ist ein durchgängiges, sicheres und attraktives Fuß- und Radnetz“, fordern die Veranstalter.