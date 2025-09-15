„Kidical Mass“ kritisiert: Zu wenige Falschparker-Kontrollen am Schulweg?

Zugeparkte Schulwege sind aus Elternsicht besonders gefährlich. Die Fahrradinitiative „Kidical Mass“ wirft der Stadtverwaltung vor, zu wenig dagegen zu tun – mit interessanten Zahlen.
Gefährlich zugeparkte Straßenübergänge zählen zu den größten Sorgen von Stuttgarter Eltern, wenn es um den sicheren Weg zur Schule geht. Das haben vergangenes Jahr viele Dutzend Meldungen im Rahmen unseres Projekts zu sicheren Schulwegen in Stuttgart gezeigt. Die Fahrradinitiative „Kidical Mass“ erinnert zum Schuljahresbeginn wieder an diesen Umstand – und macht der Stadtverwaltung Vorwürfe.