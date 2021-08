Kidical Mass in Stuttgart

5 Radeln auch bei Regenwetter für ein fahrradfreundliches Stuttgart. Foto: Lg/Fe/rdinando Iannone

Die Kidical Mass setzt sich für ein fahrradfreundlicheres Stuttgart ein. Am Sonntag ging es für Kinder und ihre Erwachsene auf den Rädern vom Feuersee zum Stadtpalais.

Stuttgart - Zufrieden betrachtet ein Mädchen den neuen Stempel auf seiner Kidical Mass-Sammelkarte. Jungen Radlern und Radlerinnen, die sich an der Kindertour für ein fahrradfreundlicheres Stuttgart beteiligen, winkt eine kleine Überraschung, wenn alle Felder gefüllt sind. Gut 50 junge Radler haben sich am Sonntag am Feuersee versammelt – trotz Regenwetters. „Heute sind wir eben Critical Nass“, witzelt einer der Erwachsenen. „Ich fahre auch sonst mal eine Runde, wenn es nieselt“, sagt ein Junge. Im Gegensatz zum Fahrradhelm hat er auf Regenkleidung verzichtet. Wahrscheinlich wären bei Sonnenschein trotzdem ein paar Teilnehmer mehr zu verzeichnen gewesen. „Schulferien sind ja auch noch“, gibt Radaktivist Christoph Hoyer zu bedenken. Unzufrieden wirkt er aber nicht. Die Stimmung vor Ort ist gut.

In dieser Stunde gehört den Radlern die Straße

Und Aufmerksamkeit erregt auch der etwas kleinere Tross auf seinem Weg zum Stadtpalais. Als die Drahtesel – einige sind noch mit Stützrädern versehen – eine Ampel an der Rotebühlstraße passieren, spenden Fußgänger spontan Applaus. Das Anliegen, mehr Raum für radelnde Kinder zu schaffen, stößt auf Verständnis. Den Fahrenden ist die Freude an der zeitweisen Eroberung der Straße anzumerken. Sie genießen den durch die vorausrollende Polizei garantierten Freibrief, ausnahmsweise auch bei Rot weiter zu sausen. Und wann hat man schon Gelegenheit, mit einer Giraffe auf Radtour zu gehen? Maskottchen Kiri hat sich ebenfalls mit auf den Weg gemacht, um dem Motto der nachmittäglichen Tour Nachdruck zu verleihen: „Platz da für die nächste Generation!“