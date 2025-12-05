1 Nevio Schembri schlug eiskalt zu und erzielte in Trier zwei Tore für die Kickers. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers lassen viele Chancen zu, gewinnen aber dank ungewohnter Effizienz bei Eintracht Trier mit 4:2. Nun wird analysiert und die Zukunft des Trainers geklärt.











Link kopiert

Eintracht Triers Torwart Radomir Novakovic war in der Nachspielzeit nach vorne gestürmt, die Stuttgarter Kickers eroberten den Ball, David Tomic lief allein aufs leere Tor zu, machte das viel umjubelte 4:2 – und der positive Jahresabschluss für die Blauen war perfekt. Es war ein glücklicher Dreier nach davor drei Regionalliga-Niederlagen in Serie beim heimstärksten Team der Liga.