Kickers gegen SV Sandhausen: Olaf Janßen und die speziellen Erinnerungen an Stuttgart

1 Olaf Janßen ist seit Saisonbeginn als Trainer beim SV Sandhausen am Ball, 2016 hatte er für zwei Spiele beim VfB als Chefcoach das Sagen. Foto: IMAGO/foto2press

Olaf Janßen ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen der VfB-Trainer mit dem besten Punkteschnitt. Am Sonntag kommt er mit dem SV Sandhausen zu den Stuttgarter Kickers.











Er hat noch immer und wahrscheinlich für alle Ewigkeit den besten Punkteschnitt aller Trainer des VfB Stuttgart: Olaf Janßen. Zwei Spiele, zwei Siege – mehr geht nicht. „Auswärts 1:0 in Kaiserslautern, 2:0 daheim gegen Eintracht Braunschweig, die waren damals Tabellenführer“, erinnert sich Janßen. Mit Jos Luhukay, für den er schon beim FC Augsburg als Analyst zusammenarbeitete, war er 2016 zum VfB in die zweite Liga gekommen. Nach der Trennung vom Niederländer stieg er dann für eine Woche zum Chef auf, ehe Hannes Wolf einstieg.