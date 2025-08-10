Kickers gegen SV Sandhausen: Liveticker: Schlagen die Blauen auch den SV Sandhausen?

1 David Tomic und die Kickers sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem erfolgreichen Start in die neue Regionalliga-Saison (1:0-Sieg bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) nun im Heimspiel gegen den SV Sandhausen den nächsten Dreier einfahren.

In Fulda zeigten die Blauen eine starke Leistung. In der Defensive ließ die Truppe von Trainer Marco Wildersinn nur wenig zu und vorne reichte ein Elfmetertreffer vom überzeugenden David Tomic, um mit drei Punkten wieder nach Stuttgart zu fahren. Drittliga-Absteiger Sandhausen erwischte dagegen einen schlechten Start in die neue Runde. Im Auftaktmatch verloren die Kurpfälzer zu Hause gegen den FSV Frankfurt (1:2).

Ob den Degerlochern der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag steht das nächste Heimspiel der Kickers an. Unter dem Fernsehturm empfängt die Wildersinn-Truppe Eintracht Trier (Anpfiff 14 Uhr).