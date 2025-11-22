1 Die Kickers mit Per Lockl wollen gegen Barockstadt zurück in die Erfolgsspur. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga Südwest gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Hause jubeln. Hier geht es zum Liveticker.











Link kopiert

Nach der 1:3-Auswärtsniederlage bei derSG Sonnenhof Großaspach, wollen die Stuttgarter Kickers nun am Samstag (22. November) in der Regionalliga Südwest wieder zurück in die Erfolgsspur. Um 14 Uhr erwarten die Degerlocher die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unterm Fernsehturm.

Gegen Großaspach zeigten die Kickers nur in der ersten Hälfte, dass sie den Sprung in die Spitzengruppe schaffen können. In der zweiten Halbzeit zeigte sich die Truppe erschreckend schwach – und konnte trotz langer Überzahl keine Torchancen erspielen. Besser machen will es die Elf von Trainer Marco Wildersinn nun gegen die SG Barockstadt, die mit 17 Punkten im Abstiegskampf steckt. Wie sich die Blauen gegen den Tabellenvierzehnten schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag (30. November) geht es für die Kickers mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann treten die Blauen beim SV Sandhausen an (Anpfiff 14 Uhr).