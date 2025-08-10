Kickers besiegen Sandhausen: Frauendorfs Traumtor bringt Waldau zum Beben
Heiße Zweikämpfe auf der Waldau: David Udogu (re.) setzt sich gegen Phil Halbauer durch. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers gewinnen in einem klasse Spiel in der Nachspielzeit gegen den SV Sandhausen 3:2. Die Blauen überzeugen die 5120 Zuschauer mit Einsatz und Laufstärke.

Es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Melkamu Frauendorf nach innen dribbelte, aus 18 Metern abzog und den Ball in den Winkel schlenzte. Ein Traumtor des eingewechselten Neuzugangs von Hannover 96 II, das die Waldau zum Beben brachte. Der 3:2(0:1)-Sieg des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den SV Sandhausen und damit die Optimalausbeute aus sechs Punkten aus zwei Spielen waren perfekt.

