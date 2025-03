KI-Innovation für die Automobilindustrie: Chipforschung auf Weltklasse-Niveau kommt nach Heilbronn

1 Das belgische Chip-Forschungszentrum Imec kommt mit einem Ableger nach Heilbronn. Foto: dpa/KDBUSCH.com

Das belgische Spitzenforschungszentrum Imec will mit der Industrie modernste Autochips entwickeln. Das Land fördert die Ansiedlung mit mehr als 45 Millionen Euro.











Ein seltener Erfolg in der Aufholjagd Deutschlands und Europas bei Mikroprozessoren: Dem Land Baden-Württemberg ist es gelungen, das Top-Chip-Forschungszentrum Interuniversity Microelectronics Centre, kurz Imec, in den Südwesten zu locken. Die Belgier werden in dem geplanten KI-Innovationspark Ipai in Heilbronn ein Kompetenzzentrum eröffnen, wo sie gemeinsam mit der Automobilindustrie und Partnern aus der Forschung modernste Autochips entwickeln wollen. Das teilten Landesregierung und Imec zum Auftakt der Hannover-Messe mit.