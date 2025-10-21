KI-Campus in Heilbronn: Der IPAI-Start – ganz viel Vision, aber auch offene Fragen
1
Blick von oben: So soll das Campus-Gelände in Heilbronn nach den Plänen des IPAI in Zukunft einmal aussehen. Foto: IPAI/MVRDV

Mit dem Spatenstich für den IPAI-Campus in Heilbronn startet eines der ambitioniertesten Technologieprojekte Europas. Warum das Land jetzt auf das Projekt schaut.

IPAI-Chef Moritz Gräter denkt groß. Sehr groß. „Mit dem Spatenstich kommt IPAI seiner Vision einen entscheidenden Schritt näher, hier in Baden-Württemberg Europas größte Plattform für KI mit internationaler Schlagkraft aufzubauen“, erklärt er. Der Anspruch ist klar: Heilbronn soll zum zentralen Standort für angewandte Künstliche Intelligenz werden. An diesem Dienstag wird im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit einem offiziellen Spatenstich der Grundstein im Areal Steinäcker gelegt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.