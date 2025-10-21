KI-Campus in Heilbronn: Der IPAI-Start – ganz viel Vision, aber auch offene Fragen

Der IPAI-Start – ganz viel Vision, aber auch offene Fragen

1 Blick von oben: So soll das Campus-Gelände in Heilbronn nach den Plänen des IPAI in Zukunft einmal aussehen. Foto: IPAI/MVRDV

Mit dem Spatenstich für den IPAI-Campus in Heilbronn startet eines der ambitioniertesten Technologieprojekte Europas. Warum das Land jetzt auf das Projekt schaut.











IPAI-Chef Moritz Gräter denkt groß. Sehr groß. „Mit dem Spatenstich kommt IPAI seiner Vision einen entscheidenden Schritt näher, hier in Baden-Württemberg Europas größte Plattform für KI mit internationaler Schlagkraft aufzubauen“, erklärt er. Der Anspruch ist klar: Heilbronn soll zum zentralen Standort für angewandte Künstliche Intelligenz werden. An diesem Dienstag wird im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit einem offiziellen Spatenstich der Grundstein im Areal Steinäcker gelegt.