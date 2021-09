1 Porsche-Felgen im Blickpunkt: Unbekannte Diebe haben die Sportwagenräder derzeit besonders im Visier. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Felgen des Sportwagens im Wert von mehreren Tausend Euro stehen bei Langfingern gerade hoch im Kurs. Wie aber kommen sie an der Sicherung vorbei?

Stuttgart - Porsche-Besitzer sind beunruhigt. „Für so etwas bietet der Hersteller doch eigentlich eine Sicherung an“, sagt ein Besitzer eines Macan-Geländewagenmodells, „wie kann man so etwas so leicht aushebeln?“ So etwas – damit meint der Sportwagenfahrer die Serie von Räderdiebstählen in der Region Stuttgart, bei der Felgen im Wert von mehreren Zehntausend Euro verschwunden sind.