Kfz-Kriminalität in Stuttgart

1 Rauchzeichen: Diebe machen sich am Katalysator zu schaffen. Foto: imago images

Man kann sich gegen die Beutezüge kaum wappnen – Besitzer von älteren Automodellen werden von Teile-Dieben heimgesucht. Und die sind gerade besonders aktiv.















Wer einen VW Polo oder Opel Astra besitzt und seinen Wagen an der Straße parkt, sollte Tagen etwas besorgter unters Auto schauen: In und um Stuttgart sind derzeit wieder Auspuff-Säger unterwegs, die es auf die Katalysatoren an der Abgasanlage abgesehen haben. Die Teile werden bei Nacht und Nebel einfach weggeflext.

Im Juni sind laut Kriminaldatenbank unserer Zeitung bereits knapp 20 Fahrzeuge ins Visier geraten. Den jüngsten Fall vermeldet die Polizei aus dem Stuttgarter Stadtbezirk Münster. Unbekannte Täter schlichen sich in der Nacht zum Sonntag in der Freibergstraße an einen älteren VW Polo heran und ließen den Katalysator aus dem Auspuffsystem mitgehen.

Auch der ADAC schlägt Alarm

Welches Werkzeug die Diebe dabei benutzen, ist unklar. Der Schaden wird zwar nur auf etwa 100 Euro geschätzt – die Reparatur und Ersatzbeschaffung kann den Besitzer indes weitaus mehr kosten. Die Polizei hofft, dass der Vorfall auf Höhe der Hausnummer 57 bemerkt wurde – und bittet um Hinweise über Telefon 07 11 / 89 90 - 36 00.

Generell sind es ältere Gebrauchtwagen mit Benzinmotor, die bei den Auspuff-Sägern sehr beliebt sind. Zum einen sind die Beutestücke noch vom Motor und an der Unterseite gut erreichbar verbaut, zum anderen enthalten diese mehr Edelmetalle – wie Rhodium, Palladium und Platin, deren Rohstoffpreise für die Diebe ein lukratives Geschäft sind. Laut ADAC haben sich die Fälle bundesweit auf etwa 960 verdoppelt – allein nach Erfahrungen der Pannenhelfer.

Welche Autos bei den Tätern beliebt sind

In den vergangenen Tagen sind die Täter quer durch die Region auf Tour gewesen. Davor schlugen die Auspuff-Säger in Filderstadt (Kreis Esslingen), Fellbach (Rems-Murr-Kreis), Böblingen und Sindelfingen (Kreis Böblingen) sowie in Ludwigsburg, Möglingen und Bietigheim-Bissingen zu. Bevorzugte Modelle sind VW Polo und Opel Astra aber auch ältere Toyota, Mazda und BMW sind betroffen.

Tatverdächtige wurden im Juni nicht gefasst. Zuletzt wurden in Stuttgart Anfang April zwei Männer im Alter von 30 und 40 Jahren festgenommen, die in der Deckerstraße in Bad Cannstatt zugeschlagen hatten. Sie stammten aus Südosteuropa – wie die meisten der gefassten Tatverdächtigen.