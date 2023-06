7 Rea Garvey brachte Irish-Pub-Stimmung zum Kesselfestival in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Festival-Feeling auf dem Wasen: Insgesamt 65.000 Menschen haben am Wochenende das Kesselfestival in Bad Cannstatt besucht. Am Sonntag waren im bunten Line-Up Künstler wie Rea Garvey, Clueso, Deine Freunde und Bilderbuch da.















Die Sonne geht, nach einem heißen Tag, gerade sommerlich unter am Wasenhimmel, als der Headliner Rea Garvey gegen 21 Uhr auf die Bühne kommt und von seinen ersten Tagen in Deutschland, damals in Gerlingen, erzählt und sich an die Abende im Biddy Earlys Irish Pub erinnert. Entspannt ist die Stimmung in Bad Cannstatt am Sonntagabend und der irische Sänger und Gitarrist gibt sich ganz genauso. Auf dem Festivalgelände ist nicht mehr so viel los wie am Tag zuvor bei Apache, dennoch ist der Platz gut besucht, die Gäste haben genug Raum, sich zu verteilen. Laut Veranstalter waren es 65.000 Menschen, die am Wochenende das Kesselfestival besucht haben, wobei der Samstag weitaus stärker frequentiert war.