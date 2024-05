Kesselfestival in Stuttgart: Der Wasen ist bereit für die Party: Was bei Regen zu tun ist

1 Cro kennt sich mit schlechtem Wetter aus: Als der Rapper im Sommer 2023 auf dem Wasen spielte, standen 25 000 im Dauerregen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Manche behaupten, ein Festival ohne Regen sei kein richtiges Festival. Mies mögen die Wetterprognosen für die nächsten Tage sein, doch das Kesselfestival ist bereit für viel Spaß. Wichtig: Regenschirme sind auf dem Wasen nur erlaubt, wenn sie Knirpse sind.











Link kopiert

Die Tipps von Veranstalter Christian Doll fallen vor dem Start des Kesselfestivals etwas anders aus als in den vergangenen Jahren. „Diesmal ist es nicht so schlimm, wenn man den Sonnenschutz daheim vergisst“, sagt er. Sonst war es eher zu heiß und das Wasser mitunter zu knapp. Seine Standleitung zum Deutschen Wetterdienst steht und läuft heiß. Doch kann man sich auf Prognosen immer verlassen? „Schon für Donnerstag wurde Regen angekündigt, die Sonne kam dann trotzdem“, stellt er am Abend fest.

Unwetterwarnung gibt es für den Freitag und für den Samstag, für beide Festivaltage, für Bad Cannstatt nicht. Weil keine Gewitter drohen, muss Doll das Festival nicht absagen. „Es findet auf jeden Fall statt“, unterstreicht er, „wir werden für noch mehr Möglichkeiten zum Unterstellen sorgen.“ Am Einlass werden bei Bedarf Regencapes verteilt, doch noch wichtiger sei es, dass man gleich wetterfest auf den Cannstatter Wasen kommt. Regenschirme dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit aufs Gelände genommen werden, nur Knirpse sind erlaubt. Das Wasen ist bereit für die Party – die gute Laune lässt sich auch nicht vom Regen stoppen. Beim vierten Kesselfestival, einem Mix aus Musik, Sport und nachhaltigem Leben, werden 40 000 bis 50 000 Menschen erwartet.

5000 Besucherinnen und Besucher gehen ins neue Palastzelt

Das neue Palastzelt, das mit acht Masten so groß ist wie das vom Weltweihnachtscircus, kann 5000 Besucherinnen und Besucher aufnehmen. Auch der Comedy Clash ist überdacht. Wie es ist, bei miesem Wetter zu spielen, hat Cro, der Headliner am Freitagabend, bereits im vergangenen Sommer auf dem Cannstatter Wasen erlebt. Ganz easy führte der Rapper 25 000 Fans durch den Dauerregen – die Stimmung hätte kaum besser sein können. Das Motto lautete: Gemeinsam ist man schöner nass.

Eine alte Weisheit fürs Wandern gilt auch für Festivals: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Deutlich größer ist diesmal das Konzertgelände, weil die Hauptbühne weiter nach unten verschoben worden ist. Christian Doll ist guter Dinge, dass er vom umfangreichen Programm kaum was streichen muss. Für alle Tage gibt es noch Karten – wie man dem Regen trotz und dabei ein tolles Festival feiert, haben schon viele Veranstalter erfolgreich vorgemacht

Die Highlights aus dem Programm

Am Freitag Vincent Varus (13 Uhr), ClockClock (15 Uhr), Bukahara (17 Uhr), Montez (19 Uhr) und Cro (20.45 Uhr) auf. Am Samstag spielen dort Loi (13 Uhr), Blond (15 Uhr), Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (17 Uhr), Provinz (19 Uhr) und Shirin David (20.45 Uhr). Neu ist beim Kessel-Festival die Palastzeltbühne. Dort treten am Freitag Ness (12 Uhr), Bibiza (14 Uhr), Majan (18 Uhr) und Jazzek (20 Uhr) und am Samstag Mola (12 Uhr), Fatoni (14 Uhr), Das Lumpenpack (18 Uhr) und Tream (20 Uhr) auf.

Auf dem Gelände findet sich weitere Musik, auf der Newcomerbühne oder im Hip-Hop-Kiosk. Auf der Kulturbühne präsentiert sich der Stuttgarter Comedy Clash, es gibt eine Kinderzaubershow, Kindertheater, Zumba und Bauchtanz.