Botanikpanne in Stuttgart Wo Orchideen waren, stehen jetzt Container

Was ist denn bitte da passiert? Im Atrium der LBBW standen bis vor Kurzem streng geschützte wilde Orchideen. Jetzt stehen an dieser Stelle Container, in denen die provisorische Betriebskita untergebracht ist. Ein Botaniker spricht von einer „Katastrophe“.