Kerstin Schürmann macht in Aichtal Amateurtheater

1 Kerstin Schürmann ist eine Theaterfrau durch und durch. Foto: Ines Rudel

Seit ihrem elften Lebensjahr ist die 37-jährige Kerstin Schürmann beim Naturtheater im Aichtaler Stadtteil Grötzingen. Inzwischen ist sie dessen künstlerische Leiterin und prägt dessen Profil.















Als Oberhexe stand Kerstin Schürmann im Alter von elf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne des Naturtheaters Grötzingen. Otfried Preußlers Kinderbuch-Klassiker war damals ihre erste Produktion. In dieser Spielzeit führt die 37-Jährige nun selbst Regie in einer neuen Inszenierung. Ihre Hauptdarstellerin Samira Mainzer, die die Hauptrolle verkörpert, kennt die Regisseurin schon, „seit die ein Baby war“. Dass die Abiturientin nun das Zeug hat, einen so großen Part zu übernehmen, das macht die Theaterfrau stolz.