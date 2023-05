1 Kevin Balk, Fenja Büchler und Emelie Leopold konnten für zwei Wochen nach Dublin und dort in einer Apotheke arbeiten. Foto: Kerschensteinerschule

Die Kerschensteinerschule dürfte das am besten gefüllte Schulkonto in Stuttgart haben. Sie ist als Erasmusschule akkreditiert – und kann deshalb hunderte Auslandsaufenthalte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte finanzieren. Wie kam es dazu?















Auf Schulkonten finden sich ausgesprochen selten höhere Beträge. Das war bei der Stuttgarter Kerschensteinerschule in der Vergangenheit nicht anders. Doch inzwischen schwimmt die berufliche Schule, zu der das Technische Gymnasium und das Berufskolleg Mode und Design gehören, quasi im Geld. Sie ist Erasmus-plus-Schule und kann dank dieser Akkreditierung bis 2027 alle zwei Jahre unkompliziert Fördermittel bei der Europäischen Union abrufen: Allein in der ersten Tranche sind es beeindruckende 880 000 Euro gewesen.

Was die Schule mit dem vielen Geld macht? Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften Auslandsaufenthalte, vornehmlich Praktika bei Unternehmen, in anderen EU-Ländern. Dafür haben sie das Geld auch beantragt. An die 250 000 Euro hätten sie bisher ausgegeben, berichtet Armelle Bergmann aus dem Erasmus-Team der Schule. Rund 100 Schüler hätten bereits ein Stipendium von ihnen erhalten – mal für zwei Wochen, mal für vier oder sechs Monate im Ausland. Die Mühe habe sich mehr als gelohnt, sagt die Französischlehrerin, die persönlich viel Zeit und Energie in den EU-Antrag gesteckt hatte. Innerhalb des sechsjährigen Förderzeitraums wiederum sei es nun unkompliziert für die Schule, Mittel abzurufen.

Ziel des Programms sei auch die soziale Inklusion

Im Januar 2021 erhielten sie die Zusage, dass es mit der Akkreditierung geklappt hatte. Als sie dann die Höhe der bewilligten Mittel erfuhren, „waren wir von der Zahl erschlagen.“ Bis das Ganze ins Laufen gekommen ist, habe es etwas gedauert. Inzwischen kämen laufend neue Stipendien dazu, sagt die gebürtige Französin. Das schwierigste sei anfangs gewesen, Praktikumsplätze zu finden. Die ersten drei hat Armelle Bergmann in Paris organisiert: in einer Firma und in einer Apotheke. Inzwischen läuft das Ganze weniger aufwendig ab: Sprachinstitute helfen bei der Vermittlung. Sprachkurse vor Ort vor Beginn des Praktikums kann die Schule praktischerweise ebenfalls finanzieren.

In Irland, Spanien, Italien, Frankreich, aber auch in der Türkei und Serbien als Partnerländern der Europäischen Union, waren Schüler unter anderem schon. „Für unsere Schüler ist das wirklich toll“, sagt die Französischlehrerin. Denn ohne Stipendium sei für die wenigsten ein Auslandsaufenthalt drin. Sie kämen aus weniger privilegierten Elternhäusern, viele hätten einen Migrationshintergrund. Die EU versuche über die Förderung deshalb auch, „soziale Inklusion“ zu erreichen. Nach einer Gruppenfahrt von Pharmazieschülern hätten ihr einige der Jugendlichen erzählt, dass sie zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen seien. „Es war für sie eine neue Erfahrung: gemeinsam fremd zu sein“, berichtet die 54-Jährige.

Auch Absolventen werden gefördert

„Es war eine tolle Erfahrung in Irland“, sagt zum Beispiel Selina Sener, die von Ende Oktober bis Mitte November in Dublin dabei war. Die Pharmazieschülerin arbeitete dort für zwei Wochen in einer Apotheke. Ihr sei bewusst geworden, „man kann nicht nur in Deutschland etwas mit dieser Ausbildung machen.“ Es sei für sie interessant zu sehen gewesen, wie die Apotheken in Irland arbeiten. Die Kette, wo sie tätig war, hat keine Labore. Man habe keine Kittel tragen müssen. Die 18-Jährige schwärmt von der Mentalität der Iren. Sie wolle nach ihrem Abschluss und dem anschließenden Pflichtpraktikum in Deutschland wieder nach Irland. Und möglichst natürlich mit einem Schulstipendium.

Denn auch Absolventen der Kerschensteinerschule dürfen gefördert werden – zumindest in den ersten 365 Tagen nach dem Abschluss. 500 000 Euro, schätzt Armelle Bergmann, werden sie innerhalb der ersten Fördertranche ausgegeben haben. Die Restgelder gehen zurück an die EU. Dann kann die Schule im Februar 2024 auch schon den nächsten Förderantrag stellen. Sie könne es auch anderen Stuttgarter Schulen nur empfehlen, die Akkreditierung zu beantragen, betont die Französischlehrerin. Sie hat übrigens in ihrem Leben auch persönlich die Erfahrung gemacht hat, dass Erasmus einen großen Unterschied machen kann: Sie gehörte zum ersten Erasmus-Jahrgang der Pariser Sorbonne-Universität, ging als Studentin im September 1989 nach Berlin, wo sie den Fall der Mauer erlebte – und ihren Mann kennenlernte. Nun die positiven Rückmeldungen der Stipendiaten zu hören, macht sie glücklich: „Ich bin so froh, dass wir das machen können“, sagt die Lehrerin.