Keltenwelt bei Erkenbrechtsweiler: Parken am Heidengrabenzentrum wird billiger

Parken am Heidengrabenzentrum wird billiger

1 Die Gebühren für den Parkplatz am Heidengrabenzentrum ändern sich. Foto: Elke Hauptmann

Der Parkplatz der Keltenwelt am Heidengraben bei Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) hat bisher pauschal fünf Euro gekostet. Das ändert sich ab diesem Freitag.











Gut ein Jahr nach der Einführung der Parkgebühren an der Keltenwelt bei Erkenbrechtsweiler dreht der Zweckverband Region am Heidengraben an der Preisschraube. Das dürfte Besucher, die auf dem Wanderparkplatz Hochholz/Astropfad ihr Auto abstellen, sogar freuen: Für viele wird es nämlich günstiger.

Vom 30. Mai an werden tagsüber nicht mehr pauschal fünf Euro verlangt. Wie die Geschäftsstelle des Zweckverbandes mitteilt, gilt künftig zwischen 9 und 18 Uhr ein Stundentarif in Höhe von einem Euro. Wer länger als fünf Stunden parkt, zahlt maximal fünf Euro Tagesgebühr. Außerhalb des vorgegebenen Zeitraums darf man umsonst sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abstellen. Für die Bewohner der Anliegergemeinden Erkenbrechtsweiler, Hülben und Grabenstetten wird weiterhin ein vergünstigtes Jahresticket für 20 Euro angeboten. Auswärtige, die häufiger dort parken, können ein solches für 50 Euro erwerben.

Tagespauschale war umstritten

Die Parkgebühr hatte seit Monaten heftige Kritik entfacht, denn der Betrag wurde fällig, egal wie kurz oder lang man parkte. Vor allem Jogger und Spaziergänger, die kleinere Runden auf den Wanderwegen drehten, sowie jene, die nur mal kurz auf den neuen Aussichtsturm steigen wollten, wetterten in den sozialen Netzwerken gegen diese „Abzocke“. Die drei am Zweckverband beteiligten Gemeinden kontern jegliche Kritik mit einem freundlichen Hinweis. Auf eigens aufgestellten Schildern heißt es: „So schön gelegene Parkplätze können Kommunen ohne eine finanzielle Beteiligung nicht mehr zur Verfügung stellen und unterhalten. Deshalb erheben wir ein Parkentgelt.“

Der neue Aussichtsturm befindet sich direkt am Parkplatz. Foto: Elke Hauptmann

Zweckverband benötigt Einnahmen

Das Geld wird zur Refinanzierung der Investitionen auch bitter benötigt. So wurde der alte Parkplatz für die erwarteten 35 000 Museumsbesucher jährlich um weitere 65 Stellplätze vergrößert. Allein das kostete nach Angaben des Zweckverbandes 250 000 Euro. Zudem weisen die Bürgermeister der drei am Zweckverband beteiligten Gemeinden regelmäßig darauf hin, dass sie als Betreiber des Heidengrabenzentrums eine schwarze Null erreichen müssen.

Dessen einjähriges Bestehen wird am Wochenende 7. und 8. Juni gefeiert. Rund um das Heidengrabenzentrum erwartet die Gäste ein buntes Programm mit Abseilen vom Aussichtsturm, Axtwurf und Bogenschießen. An beiden Tagen finden um 11.30 und 14.30 Uhr Führungen statt, und um 14 und 16 Uhr steht die Kuratorin der Ausstellung, Andrea Häussler, für Fragen zur Verfügung.