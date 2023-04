Barchefin Gordana: So läuft es bei mir im Bierzelt

1 Bis zu zehn gefüllte Maßkrüge kann Gordana Lamesic gleichzeitig stemmen. Foto: Lichtgut/Sophia Ewska

Belästigungen, Randale und Alkohol – die Geschichten von Volksfesten wie dem Frühlingsfest sind bekannt. Ein Abend auf dem Cannstatter Wasen mit Barchefin Gordana, die seit Jahren im Göckelesmaier bedient.















Link kopiert

Wer seine Grenzen nicht kennt, fliegt raus. Da macht Gordana Lamesic kurzen Prozess. Auch an diesem Abend greift die Chefin der Pilsbar im Göckelesmaier-Festzelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest durch: Drei betrunkene Frauen belästigen Gäste, sogar zwei Männer rufen um Hilfe. Als Gordana einschreitet, werden die Damen auch ihr gegenüber ausfällig. „Die waren komplett drüber“, sagt die 48-Jährige. In so einem Fall lässt sich die Barchefin auf keine Kompromisse ein: „Ich habe die Security gebeten, die Damen rauszuschmeißen.“