1 Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Hausmeister einer Ostfilderner Schule (Kreis Esslingen) am Mittwochabend einen Kellerbrand unter Kontrolle gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.















Link kopiert

Ein Brand im Keller einer Schule in der Straße In den Anlagen hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Nellingen auf den Plan gerufen.

Gegen 19.35 Uhr war den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei der Brand mehrerer offenbar im Rahmen von Umbauarbeiten im Keller abgestellten Holzplatten und Leuchtröhren gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die daraufhin mit neun Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften anrückte, waren die Flammen bereits fast vollständig von einem Hausmeister gelöscht worden.

Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls vor Ort gekommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.