Kellerbrand in Nürtingen: Überschwemmung führt zu Kurzschluss – Haus evakuiert

Die Einsatzkräfte lüfteten das Treppenhaus und pumpten den überschwemmten Keller ab.

Am Sonntagmittag kam es in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Kurzschluss an einem Stromverteilerkasten. Ersten Erkenntnissen nach kam es dazu, weil Wasser in den Keller eingedrungen war.











Am Sonntagmittag hat eine Überflutung in einem Keller einen Kurzschluss in einem Stromverteilerkasten verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte ein Bewohner gegen 12.45 Uhr im Treppenhaus einen auffälligen Geruch aus dem Keller bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr bemerkte vor Ort, dass offenbar ein Kurzschluss am Stromkasten für den Rauch verantwortlich war. Dieser war vermutlich durch Wasser, das in den Keller eingedrungen war, ausgelöst worden. Die Einsatzkräfte lüfteten das Treppenhaus und pumpten im Anschluss den Keller aus. Dazu musste das Haus kurzzeitig vom Strom abgeschnitten werden. Im Anschluss konnten alle Bewohner zurück in die Wohnungen.