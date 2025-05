Kellerbrand im Kreis Esslingen: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter

8 In Deizisau kam es am Mittwochabend zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Foto: SDMG

Ein Kellerbrand in Deizisau (Kreis Esslingen) sorgt am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz. Die Bewohner des Hauses werden mit einer Drehleiter gerettet. Was bisher bekannt ist.











In Deizisau (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochabend zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Grabenackerweg gekommen. Das Feuer wurde kurz nach 20 Uhr gemeldet, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Mehrere Atemschutztrupps begaben sich zur Brandbekämpfung in den Keller. Parallel dazu retteten Einsatzkräfte mehrere Bewohner aus den oberen Stockwerken über eine Drehleiter. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt stark verraucht.

Zur Brandursache könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei könnte eine Person eventuell leicht verletzt sein.

Weitere Informationen folgen.