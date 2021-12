VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Stuttgarter Kneipe lädt zur Impfung mit Live-Fußball

Die Ideen, möglichst viele Menschen zu impfen, sind vielfältig. Erst ein Pieks und dann in die VfB-Kneipe hieß es zum Beispiel am Sonntag im Maulwurf in Stuttgart-Vaihingen.