1 Die Krankenschwestern und Pfleger wollen ihren Einsatz während der Pandemie auch durch eine Sonderzahlung gewürdigt sehen. Foto: dpa

Die Krankenschwestern und Pfleger in den Krankenhäusern sind enttäuscht, weil sie nicht flächendeckend eine Corona-Prämie wie die Altenpflegekräfte erhalten. Ihrem Unmut könnten sie alsbald in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes gehörig Luft machen.

Stuttgart - In den Krankenhäusern macht sich gravierender Unmut breit, weil die Pflegekräfte nicht von der Corona-Prämie in Höhe von 1500 Euro profitieren. „Da ist eine ziemliche Frustration – die Leute in den Kliniken sind echt sauer“, sagt die Verdi-Landesfachbereichsleiterin Irene Gölz. Große Enttäuschung sei aber auch unter den vielen Heilerziehungspflegerinnen in der Behindertenhilfe vernehmbar. Die Leute fühlten sich „betrogen“, weil Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Bonus für die gesamte Pflege angekündigt habe – zumindest hätten es alle Kräfte so empfunden.