Böblinger Modeladen Ut’ensil Neuer Farbtupfer mit altem Bekannten

Mit Frank Daniel kehrt ein Urgestein des Böblinger Einzelhandels zurück an den Schlossbergring: Im Modegeschäft Ut’ensil in der Oberen Poststraße berät er an drei Tagen die Woche die Kundschaft. Der Ableger vom Café Ut’...das ist es! soll frischen Wind in die Ladenzeile bringen.