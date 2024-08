Keine „Nette Toilette“ in Ostfildern: Toiletten für Behinderte fehlen in den Stadtteilen

Toiletten für Behinderte fehlen in den Stadtteilen

Keine „Nette Toilette“ in Ostfildern

1 Die neuen Container sind da. Foto: Roberto Bulgrin

Über öffentliche Toiletten in den Stadtteilen diskutierten Ostfilderns Kommunalpolitiker. Eine „Toilette für alle“, die Schwerbehinderten Teilhabe ermöglicht, fehlt bislang.











Link kopiert

Eine „Nette Toilette“ wird es in Ostfilderns Stadtteilen nicht geben. Im Gemeinderat fand sich keine Mehrheit für den Antrag der Freien Wähler. Dennoch sind sich die Kommunalpolitiker aber einig, dass auf vorhandene stille Örtchen in den Stadtteilen besser hingewiesen werden muss. Im Scharnhauser Park sind jetzt die neuen Toiletten-Container angeliefert worden. Das Fundament der Anlage in den Traumfeldern ist bereits errichtet worden. Auch eine „Toilette für alle“ fehlt bislang.