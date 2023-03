1 Anderes Datum, gleiche Prozedur: Auch an diesem Mittwoch wird es wieder solche Hinweise zu lesen geben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Nutzer von Bus und Bahn in der Region Stuttgart müssen inzwischen Geduld und Routine aufbringen: Am Mittwoch wird – wie auch in anderen Regionen von Baden-Württemberg – in Stuttgart und Esslingen der Nahverkehr mit Bussen und Stadtbahnen wieder für einen ganzen Tag stillstehen, nachdem zuletzt am vergangenen Freitag der Flughafen Stuttgart betroffen war. In Esslingen soll es am Donnerstag sogar einen weiteren Streiktag geben.

Einen kleinen Trost gibt es: Die Deutsche Bahn fährt mit S-Bahnen und Regionalzügen weiter wie gewohnt. Mit dem Fernverkehr sowieso. Auch der Busverkehr in den Verbundlandkreisen ist nicht betroffen. Alternativverbindungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft schon programmiert.

Streik-Lücke im Stuttgarter Nordosten

Beim Thema Bus ist es in Stuttgart und Esslingen aber etwas kniffliger, weil bestimmte Linien von privaten Busunternehmen betrieben werden. Eine Insel mit Busbetrieb sind beispielsweise Bereiche im Stuttgarter Nordosten.

Zwischen Feuerbach, Sommerrain, Schmiden oder Untertürkheim sind die Linien 53, 54, 58 und 60 weiter in Betrieb. Auch die lokalen Linien 64 zum Frauenkopf, 66 innerhalb Sillenbuchs und 90 rund um Korntal und Weilimdorf fahren weiter. Dasselbe gilt für den Zackebus nach 21 Uhr.

Filder-Linien weniger betroffen

Auch auf den Fildern ist es etwas entspannter: Der 73er zwischen Degerloch und Neuhausen fährt am Mittwoch, ebenso wie die zum Esslinger Bereich gehörenden Linien 119 nach Denkendorf und 120 Richtung Neuhausen, 122 zum Flughafen oder 130 und 131 Richtung Heumaden. Wer also aus dieser Richtung nach Stuttgart muss, hat teilweise die Möglichkeit in Esslingen auf die S-Bahn und die Regionalzüge nach Stuttgart umzusteigen.

Über den Schurwald fahren noch ein paar Linien wie der Expressbus X20 nach Waiblingen oder der 106er und der 114er Richtung Baltmannsweiler beziehungsweise Aichwald. Richtung Plochingen verkehrt die Linie 140 unverändert.

Der 27. März wird komplizierter

Doch sowohl für die Streikenden als auch die Nahverkehrskunden ist das erst ein Warmlaufen. Am kommenden Montag, dem 27. März will nicht nur Verdi überall in Deutschland streiken. Ein Streik der Bahngewerkschaft EVG dürfte dann auch bei S-Bahn und Regionalbahn für starke Beeinträchtigungen sorgen, auch wenn es dort sehr wahrscheinlich zu keinem Totalausfall aller Züge kommen dürfte.