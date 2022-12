Die Rückkehr in die Kreidezeit ist an Esslinger Schulen vorerst abgewendet. Die iPads werden doch nicht einkassiert, nur kaputtgehen dürfen sie nicht. Denn die Stadt sieht weiter das Land in der Pflicht, für die digitale Ausstattung der Lehrkräfte zu sorgen, und übernimmt die Wartung nicht mehr.