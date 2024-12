Blitzeis in Stuttgart: Freifläche rund um die Grabkapelle gesperrt

1 Nicht nur Schnee, sondern auch Eis gibt es derzeit rund um die Grabkapelle. Foto: ssg

Es ist wegen des Panoramablicks über das Neckartal und Stuttgart eine der beliebtesten Anlaufstellen an Silvester. Doch wegen Blitzeises ist die Freifläche der Grabkapelle auf dem Württemberg derzeit gesperrt – das könnte auch zum Jahreswechsel so bleiben.











An Silvester droht in Stuttgart eine der beliebtesten Anlaufstellen zum Jahreswechsel wegzufallen. Denn seit Montag, 30. Dezember, ist die Freifläche der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart-Rotenberg wegen Blitzeises vorübergehend gesperrt. Nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ist die Rutschgefahr für Besucher trotz Winterdienst und Granulat einfach zu groß. Betroffen von der Sperrung aufgrund des Kälteeinbruchs ist auch das Residenzschloss in Ludwigsburg.

Spektakuläres Panorama über das Neckartal

Vom Gipfel des für das Bundesland namensgebenden Bergs oberhalb von Untertürkheim bietet sich den Gästen ein spektakuläres Panorama über das Neckartal. Entsprechend groß ist an Silvester immer wieder der Andrang der Menschen, um aufs neue Jahr anzustoßen und das farbenprächtige Spektakel am Stuttgarter Nachthimmel zu genießen. Doch in diesem Jahr könnten die Planungen sprichwörtlich ins Stolpern geraten. Denn seit Montag ist die Freifläche rund um die letzte Ruhestätte von König Wilhelm I. und Königin Katharina wegen Blitzeis gesperrt. „Das Wetter zwingt uns leider dazu, die Fläche zum Schutz der Besucherinnen und Besucher zu schließen“, sagt Stephan Hurst, der als Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg auch für die Grabkapelle auf dem Württemberg zuständig ist. Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste habe Priorität.

Wie lange die Schließung notwendig sei, hänge vom Wetter ab. „Voraussichtlich müssen wir die Freifläche auch an Silvester geschlossen halten“, macht Hurst jedoch wenig Hoffnung. Ein Aufsteller weise die Besucher bereits am Eingang auf die Schließung und die Gefahr hin. Aktuelle Informationen sind zudem im Internet unter www.grabkapelle-wuerttemberg.de zu finden.

Vereinzelt kann es zu Blitzeis kommen

Ob es tatsächlich zu Blitzeis im Südwesten kommt, ist allerdings noch unklar: Tagsüber und in der Nacht könne es im Südwesten vereinzelt zu Glatteis kommen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Durch eine Hochnebeldecke und einen relativ feinen Sprühregen sei das aber nicht messbar. Am Silvestertag selbst erwarten die DWD-Experten eher kein Blitzeis. Verbreitet soll sich der Nebel dann auflösen – doch ganz sicher sei dies nicht.