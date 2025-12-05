Kein Geld, keine Abstimmung: Kein Geld fürs Badezentrum – Sindelfingen will Bürgerentscheid verschieben
1
Die Pläne für das Badezentrum geraten ins Schwimmen. Foto: Stefanie Schlecht

Kein Budget, kein Bad, kein Bürgerentscheid. Sindelfingen geht das Geld für das Badezentrum aus. Deswegen will die Stadtverwaltung den Bürgerentscheid verschieben.

Bei der Landtagswahl am 8. März brauchen die Sindelfinger Bürger wahrscheinlich ein Kreuzchen weniger zu machen: Die Stadtverwaltung will den Bürgerentscheid zum Sindelfinger Badezentrum verschieben. Der Grund dafür klingt einleuchtend: Weil die Stadt gerade kein Geld hat, kann sie auch das Badezentrum nicht bauen. Also ist der Bürgerentscheid darüber überflüssig.

