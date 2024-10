Kehl im Ortenaukreis: Tatverdächtiger nach Laser-Angriff auf Flugzeug ermittelt

1 Der Mann soll den Piloten einer Passagiermaschine mit einem Laser geblendet haben. (Symbolbild) Foto: dpa/A3803 Jochen Lübke

Ein Laser blendet die Piloten eines Passagierflugzeugs. Nun führen aufmerksame Zeugen und Videos der Besatzung zum möglichen Täter.











– Nach einem Laserstrahl-Angriff auf eine Passagiermaschine im August ist ein Tatverdächtiger in Kehl (Ortenaukreis) ermittelt worden. Zeugenhinweise und Videoaufnahmen der Cockpit-Besatzung führten die Polizei auf die Spur des Mannes, wie die Beamten mitteilten.

Am Montag wurde die Wohnung eines 50-Jährigen durchsucht. Dabei seien mehrere Beweismittel sichergestellt worden, so die Ermittler. Der Mann muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr verantworten.

Der Angriff hatte sich am 21. August auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ereignet. Dabei wurden die Piloten während des Landeanflugs mit einem grünen Laserpointer geblendet.