1 Beim TSV Bernhausen will man das Freizeitkegeln wiederbeleben. Jochen Köker, der Vorsitzende, und Petra Ullrich aus der Geschäftsstellenleitung freuen sich drauf. Foto: Caroline Holowiecki

Früher war Kegeln ein beliebter Freizeitsport, heute jedoch gehen die Mitgliederzahlen der Vereine zurück. Bahnen werden kaum mehr genutzt oder schließen ganz. Wieso? Und wie kann man die Entwicklung umkehren?















Ein fröhlicher Abend auf der Kegelbahn – noch vor 30 Jahren gehörte das für viele Deutsche zum beliebten Freizeitprogramm. Wer mit Kollegen oder Freunden kegeln wollte, musste sich oft Wochen im Voraus um die Reservierung der Bahnen kümmern. Ganz anders als heute: Kegelbahnen gibt es immer weniger. Bis in die 1990er Jahre war Kegeln in Ost- und Westdeutschland beliebter Leistungssport. Heute dagegen fehlt es den Vereinen an Nachwuchs.