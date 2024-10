Keeper des VfB Stuttgart: Darum steht Alexander Nübel am Freitag im DFB-Tor

12 Applaus, Applaus: Alexander Nübel steht vor seinem Länderspieldebüt. Foto: imago/Revierfoto

Die Entscheidung kam etwas überraschend, doch nun ist klar: VfB-Keeper Alexander Nübel feiert am Freitag sein Länderspieldebüt – aus diesen Gründen.











Sie trainieren seit Dienstag Seite an Seite im Fränkischen. Alexander Nübel und Oliver Baumann bekommen von Torwarttrainer Andreas Kronenberg die Bälle aufs Tor geschossen. Sie hechten, springen, fausten. Und sie passen sich auf dem satten Grün des Platzes beim DFB-Ausrüster in Herzogenaurach in verschiedenen Spielformen die Bälle zu. Scharf, fokussiert, konzentriert. Nübel, der Torhüter des VfB Stuttgart, und Baumann, der Keeper der TSG Hoffenheim, sind nach dem langfristigen Ausfall des schwer am Knie verletzten Marc-André ter Stegen die Konkurrenten um die vorübergehende Nummer eins im deutschen Tor. Da kommt es auch im Training auf jeden Pass und jede Parade an.