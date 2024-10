Keeper des VfB Stuttgart: Alexander Nübel steht am Freitag im DFB-Tor

1 Steht im Tor der DFB-Elf: VfB-Keeper Alexander Nübel Foto: imago/IPA Photo

Bisher war davon ausgegangen worden, dass Oliver Baumann am Freitag in Bosnien im Tor der DFB-Elf steht. Jetzt ist klar: VfB-Keeper Alexander Nübel spielt.











Alexander Nübel wird am Freitagabend seine Länderspielpremiere feiern. Der Keeper des VfB Stuttgart steht beim Nations-League-Spiel der DFB-Elf in Bosnien (20.45 Uhr/RTL) im Tor. Klares Indiz dafür: Nübel sitzt an diesem Donnerstagabend vor der Partie in Bosnien auf dem Pressepodium – dorthin würden ihn die Strategen des DFB nicht platzieren, wenn er nicht spielen würde.

Bisher war eher davon ausgegangen worden, dass Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim nach der schweren Knieverletzung des Stammkeepers Marc-André ter Stegen zum Zug kommt – weil ihm der Bundestrainer Julian Nagelsmann das Versprechen gegeben hatte, eines der beiden nächsten Länderspiele absolvieren zu dürfen. Das hatte Nagelsmann bei Nübel so nicht kommuniziert.

Jetzt also wird Baumann am Montag in München gegen die Niederlande zum Zug kommen – und Nübel auf der Bank Platz nehmen. Hintergrund dieser Entscheidung könnte sein, dass Nagelsmann und sein Trainerteam dem vom FC Bayern an den VfB verliehenen Nübel nicht dem großen Druck aussetzen wollen, an alter und künftiger Wirkungsstätte in München seine Länderspielpremiere zu feiern – die nun früher als erwartet in Bosnien steigt.