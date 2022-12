Kavalierstarts in Affalterbach

6 Die Feuerwehr rückte bei AMG in Affalterbach an. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Reifenfetzen flogen im AMG-Parkhaus in Affalterbach – Qualm löste einen Brandalarm aus. Der Grund sollen Kavalierstarts gewesen sein.















Link kopiert

Beim Autoveredler Mercedes-AMG in Affalterbach ist es am Montag gegen 13 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Brandmeldeanlage im Parkhaus schlug an. Offenbar war bei Kavalierstarts eines hochmotorisierten Wagens Qualm entstanden. Teile eines geplatzten Reifens sollen umhergeflogen sein.

Die Polizei bestätigte den Vorfall. Die Kavalierstarts seien nicht willkürlich, sondern im Rahmen von sogenannten Burnout-Versuchen vorgenommen worden. Bei einem Burnout bleibt das Fahrzeug stehen, während sich die Räder schnell drehen. „Es scheint niemand gewesen zu sein, der nicht in dem Werk arbeitet“, sagte Yvonne Schächtele, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. AMG hat sich zu den Burnout-Tests bisher noch nicht geäußert.

Überrascht von der Ursache zeigte sich der Affalterbacher Kommandant Sascha Hänig. „Wir sind wegen Rauchentwicklung gerufen worden und haben die Parkgarage mit einer Wärmebildkamera unter Atemschutz abgesucht.“ Die Feuerwehr gehe von einem technischen Defekt an einem Wagen aus. Der Einsatz dauerte bis 14.30 Uhr. Beteiligt waren die Affalterbacher, die Erdmannhäuser und die Marbacher Feuerwehr.