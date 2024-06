Kaution zur EM: Schottischer Fan fühlt sich von Hotel in Stuttgart diskriminiert

Schottischer Fan fühlt sich von Hotel in Stuttgart diskriminiert

8 Schottische Fans feiern am Wochenende auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Stuttgarter Hotel verlangt zur EM 500 Euro Kaution – aber warum? Diskriminierung, meint ein schottischer Fan. Man habe von den Erfahrungen der WM 2006 gelernt, sagt der Geschäftsführer. Wie halten es andere Stuttgarter Hotels mit der EM-Kaution?











Robert Kirkhope ist sauer. Seit Jahrzehnten ist er Fan der schottischen Fußball-Nationalmannschaft, seit 1996 auch Mitglied des Tartan Supporters Club, der für seine Kilts mit Tartanmuster bekannt ist. Unlängst waren die schottischen Fans erst in München gefeiert worden für ihre gute Laune und am Wochenende dann in Stuttgart. Doch bei der Hotelbuchung fühlte sich der Schotte unter Generalverdacht.