Kaum Verpflegung am Stadion: Nach Catering-Chaos beim VfB Stuttgart – Zoll nimmt Subunternehmer ins Visier
Kontrollen vor der MHP Arena – ein Faktor dafür, dass einige lieber nicht zur Arbeit beim Catering erschienen waren? Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Beim Spiel VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv beklagten Fans in Stuttgart desaströse Zustände beim Catering. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu den Hintergründen.

Kein Bier, kaum Getränke, kaum Stadionwurst – nachdem der VfB Stuttgart Maccabi Tel Aviv am vergangenen Donnerstag in der MHP Arena empfangen hatte, hallt vor allem Kritik am Catering nach. Die Verpflegung rund um die Europa-League-Begegnung sei mehr als dürftig gewesen, urteilten Fans. Manche, berichteten Stadionbesucher, hätten ihren Frust sogar direkt an den Mitarbeitern der Kioske ausgelassen und herumgepöbelt.

