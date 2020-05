1 Immer seltener haben die Herzchirurgen der Unikliniken in den Operationssälen zu tun. Foto: imago/Gustavo Alabiso/imago stock&people

Zu Beginn der Coronakrise haben die Kliniken möglichst viele Intensivbetten frei gemacht. Jetzt, da sich die Lage entspannt, sollen wieder mehr Herzkranke operiert werden. Doch viele kommen einfach nicht.

Ulm - In den kardiologischen Abteilungen der Universitätskliniken im Südwesten herrscht Alarmstimmung. Die sonst üblichen Zahlen an Herzoperationen werden seit einiger Zeit dramatisch unterschritten, betragen häufig nur noch ein Fünftel. Chefärzte appellieren dringend an Menschen mit einschlägigen Beschwerden, Krankenhausaufenthalte keinesfalls aufzuschieben. Auch die Stuttgarter Kliniken hatten sich in einem Schreiben an die niedergelassenen Ärzte vor Kurzem ähnlich geäußert.