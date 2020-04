Kaum näherte man sich dem Ruiter Kirchplatz, leuchtete einem einladendes Orange entgegen. Innen strahlten die Glasfenster entsprechend, während die Kreuze im Altarraum in stimmungsvolles Blau und Türkis getaucht waren. Musik von Mendelssohn, gespielt von Mahela Reichstatt auf der großen Orgel, entführte die Besucher in eine andere Welt. „Christus im Bild - Christus mitten drin“ hieß das Thema, zu dem die Ruiter Künstlerin Margarete Klein ihre Bilder präsentierte, aber auch in einem kunstgeschichtlichen Exkurs Christusbilder zeigte - von Höhlenmalereien bis zur heutigen Bilderflut. Der junge Gitarrist Andreas Bunk füllte passend und einfühlsam den Übergang aus zu den Ruiter Kirchenkreuzen, die von Margarete Klein in neue Perspektiven gerückt wurden, zum Beispiel auch das Dachkreuz. Den Besuchern erschlossen sich neue Bildaussagen, wie, Beziehung Kreuz/Mensch, Kreuz/Wasser, Kreuz/Wüste, ja, sogar Kreuz/ Grüne Ruiter Mitte bis zum Kreuz, das über allem steht. Ein weiteres beeindruckendes Projekt präsentierte die Kunststudentin Friederike Eißler mit Tobias Simen: Eine Video-Installation hinter dem Altarkreuz. Die Schöpfungsgeschichte im „Weltenrund“. Die Orgelklänge von Bach verstärkten dieses tiefgehende, spirituelle Erleben. Foto: oh

