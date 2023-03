Kaufland in Bietigheim

1 Auf dem Parkdeck eines Kaufland in Bietigheim-Bissingen hat sich ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 17-Jähriger ist bei einem Sturz in die Tiefe schwer verletzt worden. Der Teenager liegt im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall in Bietigheim beobachtet haben.















Ein Jugendlicher ist am Mittwochnachmittag aus dem obersten Stock eines Parkdecks auf die Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen gestürzt. Das Parkhaus gehört zu einer Kaufland-Filiale.

Der 17-Jährige prallte nach Angaben der Polizei links des Eingangs zum Supermarkt auf den Asphalt und wurde schwer verletzt. Der Jugendliche liegt auf der Intensivstation. Wie es zu dem Sturz kam, der sich gegen 16.25 Uhr ereignete, ist bislang völlig unklar. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagt eine Polizeisprecherin. Möglich sei auch, dass eine andere Person den Teenager gestoßen habe, er könnte aber auch aus einem anderen Grund in die Tiefe gefallen sein.

Das Parkdeck ist wohl ein beliebter Treffpunkt unter Jugendlichen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der obersten Etage des Parkhauses aufgehalten haben und Angaben zu der gestürzten Person, möglichen Begleitern oder Begleiterinnen sowie auch zu dem Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei entgegen per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de oder telefonisch, die Nummer lautet 0 71 42 / 40 50.