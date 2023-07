1 Über die Eigentumsverhältnisse des Signa-Gebäudes Königstraße 25 wird derzeit heftig spekuliert. Foto: Signa

In Immobilienkreisen wird im Zusammenhang mit den Problemen des Milliardärs René Benko über den Verkauf der Gebäude Königstraße 6 und 25 an die Firma Dibag spekuliert.















Der Projektentwickler Signa Real Estate des Immobilien-Tycoons René Benko durchlebt durch die Krise am Bau und den Zinsanstieg infolge hoher Inflation schwierige Zeiten. Es vergeht kein Tag, in dem nicht in nationalen Medien über vollzogene, geplante oder mögliche Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden geschrieben wird. Betroffen sind nicht nur der Besitz in Berlin oder München, die Signa ist bekanntlich auch in Stuttgart investiert. Zuletzt wurde der Verzicht auf Abriss und Neubau des Kaufhof-Gebäudes in der Eberhardstraße thematisiert, nachdem die Bundesbank auf eine Anmietung verzichtete.