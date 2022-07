Neues Restaurant in Stuttgart Eine Avocado Show in jedem Gang

In der Avocado Show kann man sich am Hauptdarsteller definitiv satt essen. Die grüne Frucht ist in den Drinks zwar eher fehl am Platz, als Vorspeise und im Burger macht sie dafür eine gute Figur. Die vielen Plastikpflanzen passen aber nicht zum Motto.