Kaufhäuser in Stuttgart: Von Shopping-Mekka zu Leerstand? Der harte Kampf der Kaufhäuser
1
Breuninger gehört nicht in dieselbe Kategorie wie Galeria Kaufhof und C&A. Während Letztere klassische „Vollsortimenter“ für die breite Masse sind, positioniert sich Breuninger als Luxus- und Premium-Warenhaus. Foto: STZN

Karstadt, Kaufhof, Horten – einst große Namen, heute nur noch Erinnerungen. In Stuttgart kämpft Galeria ums Überleben, während sich C&A drastisch verkleinert.

Gehören Warenhäuser zu einer aussterbenden Art des Einzelhandels oder haben die letzten Dinos noch eine Chance aufs Überleben? Große Konzerne wie Karstadt, Kaufhof, Hertie, Horten und Quelle dominierten bis in die 1980er-Jahre den Einzelhandel. Doch seit den 1990er-Jahren sind die meisten dieser Namen auf den Einkaufsmeilen verschwunden – auch in Stuttgart.

