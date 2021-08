Kaufen in Esslingen

Der gemeinnützige diakonische Laden des Sozialunternehmens Neue Arbeit eröffnet in der Plochinger Straße ein Sozialkaufhaus.

Esslingen - Gestern hat in der Plochinger Straße 42 das gemeinnützige diakonische Esslinger Sozialkaufhaus des Sozialunternehmens Neue Arbeit gGmbH eröffnet. Der früher als EBI-Shop bekannte Laden in der Kiesstraße hat damit seine neuen und größeren Räume bezogen. Die Einrichtung will ein Kaufhaus für alle sein.