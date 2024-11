Zwillinge vor der Geburt verloren: Dem Schicksalsschlag folgt eine neue Lebensaufgabe

1 Katrin Lasinski näht für Eltern von Sternenkindern unter anderem Geburtskissen. Foto: Gottfried Stoppel

Katrin Lasinski hat ihre Zwillinge vor der Geburt verloren und ihr eigenes Schicksal als Sternenmutter zur Lebensaufgabe gemacht. Auf vielfältige Weise steht sie mit ihrer Initiative Wolkenband anderen Betroffenen bei.











Katrin Lasinski weiß, wie es ist, wenn man Monate lang guter Hoffnung war und dann ohne Neugeborenes das Krankenhaus verlassen muss. 2017 starben ihre Zwillinge noch im Bauch. „In der 34. Schwangerschaftswoche blieben ihre Herzchen stehen.“ Die Ursache: das Fetofetale Transfusionssyndrom, kurz FFTS. „Das heißt, sie hatten zwei Fruchtblasen, aber nur eine Plazenta. Liam hat Noel gewissermaßen aufgegessen“, erklärt Katrin Lasinski, was hinter dem komplizierten Fachbegriff steckt. Dadurch war Liam über- und Noel unterversorgt.“ Die Problematik sei zwar bekannt und sie daher mit ihren Zwillingen in engmaschiger ärztlicher Überwachung gewesen, aber mit dem Tod der beiden hätten zu so einem späten Zeitpunkt in der Schwangerschaft selbst die Ärzte nicht mehr gerechnet.