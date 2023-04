1 Sophie und Sylvia Reitzis sowie Ingrid Bondorf (von links) bei der Eiersuche. Foto: Ines Rudel

Fantasievolle Angebote für junge Familien macht die katholische Seelsorgeeinheit in Neuhausen und Denkendorf. Dabei geht es um Begegnung und gemeinsame Aktivitäten.















Junge Familien möchte die katholische Kirche in Neuhausen und Denkendorf besser erreichen. Deshalb verstecken die Christen am Ostersonntag auf Spielplätzen in den Fildergemeinden bunt gefärbte Eier. „Damit möchten wir nicht nur Hoffnung verbreiten“, sagt Ingrid Bondorf, die als Quartiersmanagerin bei der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus ist. „Wir wollen auch auf die Angebote in unserer Seelsorgeeinheit aufmerksam machen.“