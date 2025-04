Katholische Kirchengemeinde St. Konrad in Plochingen: Es gibt auch humorvolle Szenen im Leben eines Pfarrers

1 Pfarrer Bernhard Ascher wird in der Osternacht wieder mit einem Witz die Gemeinde in St. Konrad in Plochingen erheitern Foto: /Marion Brucker

Ostern ist das höchste Fest der Christen, die Auferstehung von Jesus ein Anlass zur Freude. Doch darf deshalb auch in der Kirche gelacht werden? Pfarrer Bernhard Ascher ist sich sicher: ja.











Für Pfarrer Bernhard Ascher ist der Witz wie das Salz in der Suppe. Täglich liest er ein oder zwei vor dem Abendgebet, damit der Tag fröhlich ausklingt. Kein Wunder, dass der 66-Jährige Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Konrad in Plochingen an dieser Fröhlichkeit auch seine Gemeindeglieder teilhaben lassen möchte. Nicht nur an Ostern, sondern auch an Weihnachten.