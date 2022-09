1 Prälat Bernhard Kah (1932-2022) Foto: katholische Kirche Stuttgart

Der ehemalige Stadtdekan von Stuttgart, Bernhard Kah, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Als oberster Katholik in der Stadt verantwortete er den Zusammenschluss von vier Dekanaten in Stuttgart zu einem. Die katholische Kirche verliert eine warmherzige Führungspersönlichkeit.















Der frühere katholische Stadtdekan von Stuttgart und Dompfarrer von St. Eberhard, Prälat Bernhard Kah, ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren verstorben. 15 Jahre lang hat Kah von 1986 bis 2001 als Dompfarrer gewirkt. Als Stadtdekan stieß er von 1994 bis zu seinem Ruhestand viele Projekte wie das Haus der Katholischen Kirche und die Domsingschule an. Kah wurde vielfach ausgezeichnet, auch mit dem Titel eines Päpstlichen Ehrenprälaten und mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Geboren am 2. Oktober 1932 in Tübingen und 1957 zum Priester geweiht in Rottenburg, leitete Kah nach seinem Vikariat das Konvikt Martinihaus in Rottenburg. Nach weiteren Stationen in Nürtingen und Rottenburg wurde er 1986 Dompfarrer von St. Eberhard und war 1986 bis 1994 Dekan von Stuttgart-Mitte. Kah führte die vier Dekanate in der Stadt zusammen. 1993 verlieh ihm Papst Johannes Paul II. den Titel eines Päpstlichen Ehrenprälaten.

Würdigung durch aktuelle Stadtdekan

In seinem Nachruf würdigt Stadtdekan Christian Hermes Kahs Verdienste: „Er bleibt in Erinnerung als warmherziger und lebenszugewandter Mitchrist, als beeindruckender Prediger und hoch geschätzter Seelsorger und als visionär und groß denkende kirchliche Führungspersönlichkeit.“